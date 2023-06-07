В Госдуму внесли законопроект о страховании имущества от рисков теракта или диверсии

Как отмечает автор документа, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, с начала проведения СВО уровень террористической угрозы возрос

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность добровольного страхования имущества от рисков терактов и диверсии. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечает автор документа, с начала проведения специальной военной операции уровень террористической угрозы возрос, в некоторых регионах, в том числе новых, высока вероятность совершения преступлений террористической направленности. "Предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на минимизацию и ликвидацию последствий проявления терроризма, не позволяют на практике в полной мере возместить имущественный ущерб от преступлений террористической направленности, а также создают повышенную нагрузку на бюджет", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается определить объекты страхования террористических рисков в имущественном страховании и дополнить закон "Об организации страхового дела в Российской Федерации" нормой о том, что правила добровольного страхования риска утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества) должны включать страхование от террористических рисков или диверсии.

С учетом риска террористических угроз и их характера, обусловленного текущими событиями, необходимо принять меры, направленные на максимальное возмещение вреда, причиненного преступлениями террористической направленности. Согласно мировому опыту одним из основных инструментов решения проблемы возмещения ущерба, причиненного преступлениями террористической направленности, является страхование террористических рисков, указывает автор документа.