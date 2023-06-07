7 июня, 16:16,
обновлено 7 июня, 16:16

Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в РФ с 30 мая по 5 июня до 2,68%

По обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 1,2%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ на неделе с 30 мая по 5 июня ускорилась до 2,68% с 2,41% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 30 мая по 5 июня 2023 г. цены выросли на 0,21%. Год к году инфляция составила 2,68%. На продовольственные товары снижение цен продолжилось при сохраняющемся удешевлении плодоовощной продукции, на остальные продовольственные товары рост цен сохранился на уровне прошлой недели. В секторе непродовольственных товаров рост цен составил 0,33% на фоне удорожания легковых автомобилей и сезонного роста цен на строительные материалы. В секторе услуг цены выросли на 0,41% при увеличении темпов роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы и услуги санаториев", - говорится в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, рост ВВП РФ в текущем году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%. 

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