Bloomberg: из-за нехватки рабочих рук экономический рост Германии находится под угрозой

Численность рабочей силы в стране составляет 47 млн человек, передает агентство

БЕРЛИН, 7 июня. /ТАСС/. Нехватка рабочих рук угрожает экономическому росту Германии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Согласно исследованию германского правительственного института, численность рабочей силы в стране сейчас составляет 47 млн человек, но скоро она перестанет расти и этот момент станет концом постоянного повышения уровня жизни немцев, утверждает агентство. Без серьезных изменений этот показатель резко сократится в ближайшие годы, что подорвет экономический рост, усилит инфляционное давление и создаст особенно серьезные проблемы для занятых производительной деятельность фирм, считает Bloomberg.

Для его поддержания на нынешнем уровне страна нуждается в 400 000 новых работников ежегодно, утверждает агентство. В то же время миграция не решила данную проблему. Только половина беженцев, прибывших во время волны иммиграции, нашла работу пять лет спустя, пишет Bloomberg.

Экономика Германии будет зависеть от повышения производительности уже трудоустроенных работников, сообщает агентство. Согласно прогнозам Bloomberg, общий рост экономики страны вряд ли превысит 1% в течение десятилетия. Германия столкнется с большим демографическим тормозом экономического роста, чем любая из ее западных коллег в течение следующих десяти лет, утверждает агентство. Лишь у Японии ожидаются более мрачные перспективы.