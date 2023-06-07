7 июня, 17:06

Прага намерена помочь Киеву в преодолении последствий разрушения плотины Каховской ГЭС

По данным портала idnes.cz, речь идет о цистернах для доставки населению питьевой воды, средствах спасения и насосах

ПРАГА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило в среду выделение помощи Украине для преодоления негативных последствий разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz со ссылкой на премьер-министра республики Петра Фиалу.

"Министерство обороны предоставит Украине некоторые вещи, которые важны для решения [проблем, связанных] с этой катастрофой", - привел портал слова премьера.

Речь, по данным idnes.cz, идет о цистернах для доставки населению питьевой воды, средствах спасения на воде и насосах для откачки воды.

Кроме того, по линии МИД Чехии Украине будет предоставлена помощь на сумму в 10 млн крон (около $425 тыс.). 

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