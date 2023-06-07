Венгрия намерена продолжить обсуждать с Еврокомиссией запрет на поставки зерна с Украины

БУДАПЕШТ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Венгрии продолжат обсуждать с Еврокомиссией и другими странами запрет на поставки зерна с Украины, чтобы окончательно урегулировать ситуацию и защитить интересы своих фермеров. Об этом заявил в среду министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в связи с решением Еврокомиссии продлить до середины сентября эмбарго на импорт четырех видов украинских зерновых и масличных культур.

Глава Минсельхоза отметил, что благодаря совместным действиям пяти стран - Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии - Европейская комиссия продлила до 15 сентября запрет на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, который первоначально был установлен с 2 мая по 5 июня. По мнению министра, успехом можно считать то, что "запрет на импорт распространяется на контракты, заключенные до 2 мая", когда было введено общеевропейское эмбарго вместо односторонних мер в отдельных странах. Надь напомнил, что после этого "Венгрия отменила национальные торговые ограничения" в отношении украинской сельхозпродукции.

В то же время венгерское правительство заявляло, что хотело бы продлить общий запрет в ЕС на импорт украинского зерна как минимум до конца года. Поскольку Еврокомиссия установила его только до 15 сентября, дискуссии на эту тему будут продолжены. "Период продления предоставляет возможность найти общеевропейское решение относительно ситуации на рынке зерновых с учетом возросшей нагрузки на наиболее пострадавшие государства, интересов фермеров и реального распределения бремени на уровне ЕС", - говорится в заявлении Надя, опубликованном на сайте его ведомства.

В нем также отмечается, что "транзитные грузы [с Украины] по-прежнему могут проходить через страну без каких-либо препятствий". "Венгерское правительство, прилагая все усилия для защиты венгерского сельского хозяйства и фермеров, поддерживает первоначальную цель коридоров солидарности, которая заключается в том, чтобы украинская сельскохозяйственная продукция доходила до нуждающихся третьих стран", - сообщил Минсельхоз.

Ранее Венгрия ужесточила контроль за такими перевозками, на которые теперь отводится 15 дней. Власти строго следят, чтобы грузы направлялись по заявленным маршрутам установленным получателям. Партии товаров опечатываются на границе, а их транспортировка регистрируется в электронной системе придорожного контроля. Венгрия вводила односторонние меры, а затем добилась вместе с другими странами общего запрета ЕС на импорт украинского зерна, поскольку оно поступало на европейский рынок по демпинговым ценам, вытесняя продукцию местных фермеров и нанося им серьезный ущерб.