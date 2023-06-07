МЭР не видит существенных рисков повышения уровня инфляции в 2023 году выше 5,3%

Как отметил глава ведомства Максим Решетников, рост потребительского спроса сопровождается ростом предложения

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития не видит на данный момент существенных рисков изменения уровня инфляции в 2023 году выше ранее заявленного прогноза в 5,3%. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

"При этом рост потребительского спроса сопровождается ростом предложения: как внутреннего производства, так и импорта. Поэтому в данный момент существенных рисков, что инфляция выйдет за наш прогноз, не видим. Все эти тренды учтем в рамках прогноза социально-экономического развития в сентябре 2023 года", - сказал он.

Решетников также обратил внимание на данные статистики, которые свидетельствуют о позитивных тенденциях в экономике.

"Рост ВВП России в апреле составил 3,3% в годовом выражении в том числе с учетом эффекта низкой базы. Экономика продолжает перестраиваться, восстанавливаются экспортно ориентированные отрасли, продолжается рост в отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Сохраняется инвестиционная активность, растут зарплаты и восстанавливается спрос",- заключил министр.