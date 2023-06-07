В Минэнерго призвали энергокомпании начать работу в новых регионах в кратчайшие сроки

Глава ведомства Николай Шульгинов подчеркнул, что при подготовке к осенне-зимнему периоду необходимо принимать во внимание выбытие Каховской ГЭС из энергобаланса

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Энергокомпании должны запустить полноценную работу филиалов в новых регионах в кратчайшие сроки для реализации программы развития ТЭК, рассчитанной на 2023-2025 годы. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам совещания по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса новых субъектов РФ.

"Компании должны в кратчайшие сроки завершить подготовку и запустить полноценную работу филиалов в новых регионах для восстановления поврежденной инфраструктуры и обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей", - сказал министр энергетики Николай Шульгинов, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе совещания министр сообщил, что программа развития ТЭК ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на 2023-2025 годы была поддержана правительством, определен объем финансирования программы.

Шульгинов отметил, что при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС с вводом дополнительной генерирующей мощности, восстановить и повысить надежность электрических связей между новыми субъектами, восстановить нормальные схемы электроснабжения крупных агломераций, провести капитальный ремонт объектов распределительных электросетей и повысить уровень газификации. "Важно как можно скорее запустить и реформу угольной отрасли", - подчеркнул глава Минэнерго.

О подготовке к ОЗП

Кроме того, в ходе совещания обсуждалась ситуация с Каховской гидроэлектростанцией. Шульгинов подчеркнул, что при подготовке к осенне-зимнему периоду необходимо принимать во внимание выбытие ГЭС из энергобаланса. "В текущем году запланированы ремонт и восстановление 69 объектов электросетевой инфраструктуры и 86 объектов газовой, поставка оборудования и материалов для пополнения аварийного резерва и 37 единиц спецтехники. Планируется решить задачи по переводу котельных на работу на природном газе для обеспечения стабильного теплоснабжения потребителей в зимний период", - прокомментировал глава Минэнерго ход подготовки к отопительному сезону.

О модели расчетов за электроэнергию

Минэнерго уточняет, что для расчетов за потребленную электроэнергию на территории новых субъектов будет создан единый закупщик. В его задачи входит организация расчетов между потребителями, генерирующими компаниями и оптовым рынком. "Данная схема оптимальна и хорошо себя показала на этапе интеграции Крымской энергосистемы", - сказано в сообщении Минэнерго РФ.