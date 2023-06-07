На ПМЭФ представят мониторинг антикризисной поддержки малого бизнеса

Он проводится с целью анализа качества и уровня государственной поддержки малого и среднего бизнеса как критически важного сектора экономики

МОСКВА, 7 июня./ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) представит Мониторинг антикризисной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах-членах ассоциации на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в среду сообщила пресс-служба АИРР.

"В ходе форума [ПМЭФ] АИРР представит Мониторинг антикризисной поддержки МСП в регионах-членах ассоциации в 2021-2022 годах", - говорится в сообщении.

По данным организации, мониторинг проводится с целью анализа качества и уровня государственной поддержки малого и среднего бизнеса как критически важного сектора экономики. Он дает представление о лучших региональных практиках госрегулирования сферы поддержки развития МСП, которые могут быть использованы для межрегионального обмена опытом.

Также ассоциация представит мониторинг развития "STEAM/РИТМ" - образования, стратегически важных для развития экономики академических дисциплин, в регионах АИРР в 2017-2022 годах. Кроме того, АИРР планирует подписать соглашения в сфере экономики и развития территорий.

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) - некоммерческая организация, призванная содействовать эффективному взаимодействию субъектов РФ в вопросах инновационного и инвестиционного развития. На сегодняшний день в ассоциации состоят 18 наиболее сильных в инновационном отношении регионов. АИРР комплексно представляет экономические интересы субъектов на межрегиональном, федеральном и международном уровнях.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России - пройдет в 2023 году 14-17 июня. В пленарном заседании форума традиционно принимает участие президент России Владимир Путин. В 2023 году, как ранее заявлял Путин, одной из ключевых на ПМЭФ станет тема рынка труда.