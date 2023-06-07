Россияне в апреле перевели 156,7 млрд рублей в иностранные банки

Рост объема трансграничных переводов наблюдается второй месяц подряд

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Объем трансграничных переводов, которые совершают россияне, растет второй месяц подряд, по итогам апреля этот показатель составил 156,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Рост объема трансграничных переводов наблюдался и в марте 2023 года. Тогда россияне увеличили переводы в иностранные банки до 142,5 млрд рублей по сравнению с 134,4 млрд рублей в феврале.

Пик этого показателя, согласно данным ЦБ РФ, пришелся на сентябрь 2022 года, когда россияне перевели на счета в банках-нерезидентах 343,8 млрд рублей.