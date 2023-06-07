Совет директоров Whoosh рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в октябре

После этого на внеочередном собрании акционеров будет принято финальное решение о сумме выплаты

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Кикшеринговый сервис Whoosh рассмотрит вопрос о выплате дивидендов в октябре 2023 года, сумма выплат будет определена на основании отчетности за первое полугодие, сообщили в пресс-службе Whoosh.

"Вопрос о выплате дивидендов совет директоров рассмотрит в октябре 2023 года, как и запланировано. После чего на внеочередном собрании акционеров будет принято финальное решение о сумме выплаты", - говорится в сообщении.

Согласно дивидендной политике компании, выплаты составят до 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев на 30 июня 2023 года, фактический процент от прибыли будет зависеть от показателя "чистый долг / EBITDA" на отчетную дату консолидированной отчетности, то есть на 30 июня 2023 года.

"Если показатель чистый долг / EBITDA не более 1,5x - 50%; более 1,5x, но не более 2,5х - 25%, более 2,5x - дивиденды не выплачивать", - уточняется в дивидендной политике, опубликованной на сайте компании.

В декабре 2022 года Whoosh в ходе IPO на Московской бирже привлек 2,1 млрд рублей, капитализация компании составила 20,6 млрд рублей. Компания подчеркивала, что намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.