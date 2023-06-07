7 июня, 17:43

В ДНР введут механизм купли-продажи электроэнергии по аналогии с Крымом

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС

Донецк, 7 июня. /ТАСС/. Минэнерго введет на территории ДНР механизм купли-продажи электроэнергии путем создания единого закупщика. Об этом сообщил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам визита в регион министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Минэнерго разработало модель, которая предполагает создание специальной организации - единого закупщика, через которого будет происходить расчет между потребителями, генерирующими компаниями и оптовым рынком. Данная схема отработана в крымской энергосистеме", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС. Кроме того, планируется ввести дополнительные генерирующие мощности, восстановить схемы электроснабжения крупных агломераций, провести капитальный ремонт объектов распределительных электросетей. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай ГригорьевичКрымПушилин, Денис Владимирович
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