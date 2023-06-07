В ДНР введут механизм купли-продажи электроэнергии по аналогии с Крымом

Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС

Донецк, 7 июня. /ТАСС/. Минэнерго введет на территории ДНР механизм купли-продажи электроэнергии путем создания единого закупщика. Об этом сообщил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам визита в регион министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"Минэнерго разработало модель, которая предполагает создание специальной организации - единого закупщика, через которого будет происходить расчет между потребителями, генерирующими компаниями и оптовым рынком. Данная схема отработана в крымской энергосистеме", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что при участии крупнейших российских энергокомпаний планируется обеспечить стабильную работу энергоблоков ТЭС. Кроме того, планируется ввести дополнительные генерирующие мощности, восстановить схемы электроснабжения крупных агломераций, провести капитальный ремонт объектов распределительных электросетей.