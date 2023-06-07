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7 июня, 17:32,
обновлено 7 июня, 17:34

Комиссия при Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций Ozon

Александр Демьянчук/ ТАСС
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Компания намерена оспорить это решение

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Комиссия по слушаниям Nasdaq оставила в силе решение руководства биржи о делистинге ценных бумаг интернет-ретейлера Ozon, но компания, как сообщили в ее пресс-службе, намерена повторно оспорить делистинг в следующей инстанции в течение двух недель.

Ответ комиссии на апелляцию Ozon был получен компанией 6 июня. "Комиссия оставила решение биржи о делистинге в силе. У компании есть право оспаривать решение о делистинге второй раз, и в течение ближайших двух недель мы обратимся в следующую апелляционную инстанцию - совет по рассмотрению листинга и слушаний при Nasdaq - с требованием пересмотреть решение", - сообщили в Ozon. 

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© Информационное агентство ТАСС
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