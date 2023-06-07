В РСПП выступили за восстановление проверок для производителей алкоголя, нарушающих закон

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уточнил, что по случаям массового отравления суррогатным сидром в регионах есть несколько нарушений закона

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Строгое наказание, в том числе восстановление проверок бизнеса, должно применяться к производителям алкоголя, которые нарушают закон. Такое мнение высказал в среду ТАСС в кулуарах выездной сессии Российского союза промышленников и предпринимателей президент организации Александр Шохин.

"Если есть, мягко говоря, нарушения закона по нескольким направлениям, <…> в принципе надо строго наказывать и проверками - восстановлением проверок, а вообще надо лицензировать, административный кодекс есть, уголовный кодекс есть. <…> Надо вообще-то строго наказывать, чтобы другим не повадно было", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по случаям массового отравления суррогатным сидром в регионах есть несколько нарушений закона. "Первое - использование не тех ингредиентов: вместо этилового спирта -метанол. Во-вторых, неправильное использование бренда: сидр никогда не делается с добавлением спирта, пусть даже качественного. Это продукт естественного брожения яблочного сока, который в Нормандии когда-то придумали", - пояснил Шохин.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей добавил, что в случае последнего массового отравления, отсутствовали документы, в том числе подтверждающие качество продукции. "Столько нарушений, для которых проверка не нужна, что, вообще-то говоря, и действующий инструментарий позволяет [за них] наказывать", - подчеркнул собеседник агентства.