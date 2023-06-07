Костромской завод увеличит штат в полтора раза для первого в РФ производства систем ABS

Администрация региона оказывает заводу помощь по подбору кадров, в том числе по линии центра опережающей профессиональной подготовки

КОСТРОМА, 7 июня. /ТАСС/. Костромское подразделение научно-производственного предприятия "Итэлма" запустит первую в России автоматизированную линию по выпуску антиблокировочных тормозных систем (ABS), серийные поставки оборудования начнутся 1 июля. Для расширения производства штат предприятия увеличат в полтора раза, об этом сообщила пресс-служба администрации Костромской области.

"Это первое подобное производство в России, до введения экономических санкций такие электронные автокомпоненты поставляли исключительно иностранные компании. Сейчас на автоматизированной линии завершаются пусконаладочные работы. Первые серийные поставки систем ABS российским автопроизводителям начнутся уже с 1 июля. <…> Для расширения производственных мощностей штат костромского подразделения будет увеличен в полтора раза - до 750 сотрудников", - говорится в сообщении.

В настоящий момент администрация региона оказывает заводу помощь по подбору кадров, в том числе по линии центра опережающей профессиональной подготовки.

Научно-производственное предприятие "Итэлма" занимается разработкой и производством автокомпонентов около 30 лет. Предприятие владеет несколькими патентами на собственные изобретения в автомобилестроении. Подразделение в Костроме изготавливает детали для автомобилей - комбинации приборов, модули дверей водителя, интерфейсы пользователя, блоки переключателей.