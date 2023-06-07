Лихачев заявил, что персонал ЗАЭС готов к сценарию потери необходимого количества воды

Как отметил генеральный директор Росатома, риск-сценарий просчитывался с первых дней работы Запорожской атомной станции

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) технологически и организационно готовы к сценарию потери необходимого количества воды. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов", - сказал он в интервью Пятому каналу.

Лихачев отметил, что пруд-охладитель и русло Днепра, а также уровни воды в них напрямую не связаны. Более того, готовы запасные варианты водоснабжения через подземные скважины, русла небольших рек, имеется необходимое для этого оборудование.

"Все наши эксперты понимают ситуацию, персонал действует абсолютно грамотно и своевременно, целый ряд запасных вариантов для ликвидации тех или иных внештатных ситуаций имеется, и мы к нему технологически готовы", - добавил глава Росатома.

Ранее в Институте проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ) РАН сообщили ТАСС, что уровень воды в водоеме, откуда забирается вода для охлаждения реакторов ЗАЭС, достаточен и контролируется.