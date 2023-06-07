Шохин: опыт кооперации Ульяновской области с предприятиями регионов нужно распространить

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей, необходимо снимать некоторые административные и финансовые ограничения, существующие в партнерстве межгосударственного уровня

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Успешная практика Ульяновской области по налаживанию межрегиональной кооперации с ведущими промышленными предприятиями достойна распространения на всю страну. Такое мнение высказал журналистам в среду в кулуарах выездной сессии Российского союза промышленников и предпринимателей президент организации Александр Шохин.

"Мне кажется, что это очень хорошая практика. Практика проактивного такого поиска новых поставщиков и новых партнеров. <…> Поэтому мы хотели бы, во-первых, поддержать эту инициативу губернатора, и, во-вторых, считаю, что эта практика Ульяновской области заслуживает того, чтобы ее продвигать и в других регионах, других федеральных округах", - сказал он.

Шохин обратил внимание, что межрегиональная кооперация связана не только с взаимодействием с соседними регионами Приволжского федерального округа. "Мы видим, что выход есть и на другие государства. Если можно считать, это тоже часть большого межрегионального сотрудничества. В частности, промышленная кооперация с предприятиями Республики Беларусь тоже, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы ее продвигать и, более того, снимать некоторые ограничения административные и финансовые, которые сейчас есть в партнерстве такого межгосударственного уровня между предприятиями", - уточнил он.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил журналистам, что при поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей правительство региона вместе с 15 ведущими предприятиями области провели первую бизнес-миссию в 10 регионах Поволжья. "Порядка 180 заключенных контрактов - это более 1 млрд рублей, уже идет отгрузка продукции на предприятия. Это увеличение объема производства наших предприятий, это загрузка производств, это дополнительные налоги в бюджет", - отметил он.

По словам главы региона, практика бизнес-миссий будет продолжена. На данный момент уже достигнута договоренность о поездке в Московскую область. "Уверен, что эти бизнес-миссии нам принесут еще очень достойные результаты", - подчеркнул губернатор.

В Ульяновской области ведется работа по выстраиванию новых кооперационных цепочек. Бизнес-делегации региона во главе с губернатором уже посетили регионы Поволжья и несколько стран ближнего зарубежья. Ульяновские производители приняли участие в закупочных сессиях с крупными российскими и белорусскими компаниями.