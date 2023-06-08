Мишустин в Сочи примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ

На встрече подпишут Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во второй день своей рабочей поездки в Сочи примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), где в 2023 году председательствует Киргизия.

Нынешнее заседание станет первым в этом году. В предыдущий раз главы правительств СНГ проводили встречу в октябре 2022 года в Астане.

Повестка заседания

Как сообщала пресс-служба кабмина, участники встречи обсудят широкий спектр вопросов торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание уделят углублению взаимодействия в промышленности, атомной энергетике, цифровой области и гуманитарной сфере.

На заседании планируется подписать некоторые документы, в частности Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что соглашение продвинет либерализацию торговли в Содружестве, а министр экономического развития России Максим Решетников называл этот документ важной вехой в истории экономического сотрудничества в СНГ.

Кроме того, участники встречи примут Меморандум о сотрудничестве по противодействию мошенничеству на сетях электросвязи, утвердят концепцию развития промышленной кооперации с соответствующим комплексом мер до 2030 года и план мероприятий по обращению с отходами электронного и электротехнического оборудования для минимизации негативных последствий для окружающей среды. Также на заседании подпишут международные соглашения, касающиеся, в частности, взаимодействия при обмене данными мониторинга радиационной обстановки и вопросов документирования подлежащих высылке лиц свидетельствами на возвращение.

Ожидается и принятие некоторых кадровых решений. Так, планируется рассмотреть вопрос о назначении руководящих сотрудников Исполнительного комитета СНГ и заместителей руководителя Антитеррористического центра Содружества.

Помимо этого, премьер-министры обсудят и уточнят механизм формирования основных целевых макроэкономических показателей экономик, мониторинга социально-экономического положения и динамики экономического развития стран СНГ.

Некоторые пункты повестки заседания касаются культурно-гуманитарной сферы. В частности, главы правительств собираются дать старт практике проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья и принять решение о выборе молодежных столиц Содружества на следующие три года. Как указано в материалах российского кабмина, в 2024 году таким городом станет Ташкент (Узбекистан), в 2025-м - Габала (Азербайджан), в 2026-м - Капан (Армения).

Первый день поездки

В среду российский премьер принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в узком составе, выступил на открытии II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС и провел двусторонние встречи.

На заседании Межправсовета он обращал внимание на то, что Россия, председательствуя в 2023 году в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), ориентируется на такие приоритеты, как укрепление продовольственной безопасности, технологического потенциала и развитие транспорта. При этом главной целью для РФ является обеспечение поступательного развития союза по всем направлениям с учетом интересов каждой из стран, отмечал Мишустин. В нынешних условиях, подчеркивал глава российского кабмина, странам ЕАЭС особенно важно работать слаженно, оперативно принимать и реализовывать решения. Именно этого, по его словам, ждут граждане и представители бизнес-кругов из государств "пятерки", а также заинтересованные в сотрудничестве международные партнеры.

На встрече с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом обсуждалось двустороннее сотрудничество. Мишустин отмечал, что Россия придает большое значение реализации совместных крупных проектов, в том числе связанных с увеличением нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти, модернизацией металлургического комбината в Гаване. Также он обращал внимание на то, что взаимный товарооборот двух государств, несмотря на неблагоприятные внешние условия, за первые четыре месяца 2023 года увеличился в девять раз. Премьер-министр Кубы в свою очередь заметил, что укрепление отношений между двумя странами - "это правильный путь", и подчеркнул, что Куба осуждает попытки Запада изолировать Россию от участия в различных международных форумах.

Со своим белорусским коллегой Романом Головченко российский премьер говорил о принятии необходимых мер по защите рынка Союзного государства, отмечал, что приоритетное внимание в этой связи уделяется взаимодействию в промышленности двух стран.

На встрече с главой кабмина Армении Николом Пашиняном Мишустин подчеркивал, что Москва дорожит братскими отношениями с Ереваном, подтверждал, что она заинтересована в запуске новых совместных проектов в энергетике, горнодобывающей промышленности, цифровизации, в агропромышленном комплексе.

С главой кабмина Киргизии Акылбеком Жапаровым Мишустин обсуждал российско-киргизские проекты в области цифровой экономики, транспорта, логистики и агропромышленной кооперации, указывал на то, что развитие такого сотрудничества имеет большой потенциал.