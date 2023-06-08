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Индия впервые вошла в пятерку лидеров среди торговых партнеров ЕАЭС

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач подчеркнул, что интерес к развитию диалога с союзом проявляют все больше стран и международных организаций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Индия по итогам 2022 года впервые вошла в пятерку лидеров среди внешних торговых партнеров Евразийского экономического союза. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

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"По итогам 2022 года значительно изменилась география торговли стран союза с внешними партнерами. Наблюдаются следующие сдвиги, продиктованные новыми условиями: удельный вес ЕС сократился до 34,6% от объема товарооборота союза, доля Китая выросла до 24,7%, доля Турции выросла до 8%, Индии - до 4,3%. Индия впервые вошла в пятерку лидеров среди внешних партнеров союза. Смотрим на будущее также и с точки зрения поиска новых перспективных партнеров для диверсификации и переориентации наших товаропотоков", - сказал он.

Замминистра отметил, что в планах ЕАЭС - углубление торгово-экономического сотрудничества с Индией. По его словам, процесс переговоров уже запущен. Вольвач также подчеркнул, что интерес к развитию диалога с союзом проявляют все больше стран и международных организаций.

"В 2022 году суммарный объем торговли товарами стран ЕАЭС с внешними партнерами составил $923 млрд, превысив уровень 2021 года более чем на 9% (за 2021 год - $844,1 млрд), несмотря на санкционное давление", - отметил собеседник агентства. 

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