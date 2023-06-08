В Минэкономразвития заявили, что рост ВВП стран ЕАЭС в 2023 году превысит 1%

Согласно прогнозу Евразийского банка развития, наибольший относительный прирост будет наблюдаться для Армении, Казахстана и Киргизии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Рост экономики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году превысит 1%. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

"В 2023 году, согласно последней версии прогноза, ожидаем рост реального ВВП России на уровне 1,2%. Это подтверждают позитивные данные за апрель - рост ВВП России в апреле составил 3,3% в годовом выражении (после спада на 0,7% в марте и на 2,6% в феврале - прим. ТАСС), - напомнил замминистра. - Согласно прогнозам международных организаций, в 2023 году реальный рост всего ЕАЭС будет положительным и превысит 1%. Но, по нашему мнению, рост будет даже несколько выше".

Согласно прогнозу Евразийского банка развития, по отдельным странам наибольший относительный прирост будет наблюдаться для Армении (+7,5%), Казахстана (+4,3%) и Киргизии (+4,2%). Рост ВВП Белоруссии составит 2,2%.

"Напомню, что еще в прошлом году прогнозы МВФ и Всемирного банка на текущий год говорили о сокращении реального ВВП союза. Что касается среднесрочной перспективы, 2024-2025 годы, то темпы роста реального ВВП всего союза прогнозируются международными организациями (МВФ, ВБ) на уровне 2-3%, что будет связано с адаптацией экономик союза к новым условиям", - отметил Вольвач. Также, по его мнению, будут влиять такие тренды, как замедление инфляции при сохранении ее на повышенном уровне относительно последнего десятилетия, завершение циклов ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах, а также общее ослабление мировых темпов экономического роста.

"По нашим оценкам, если мы будем грамотно и последовательно реализовывать наш интеграционный потенциал, то к 2030 году есть возможность увеличить удельный вес ЕАЭС в мировом ВВП в текущих ценах с 2,5 до 4% мирового ВВП", - уверен замминистра.