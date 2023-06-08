На субсидирование процентных ставок промышленных проектов в ЕАЭС направят 1,7 млрд рублей

Среди них совместное производство лекарств в Армении, шин в Белоруссии и другие

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. На субсидирование процентных ставок промышленных кооперационных проектов в ЕАЭС в 2024 году будет направлено 1,7 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач.

"Предполагаем, что на субсидирование процентных ставок промышленных кооперационных проектов в следующем году будет направлено 1,7 млрд рублей. <...> В их числе - совместное производство лекарств в Армении, шин в Белоруссии, удобрений в Казахстане, лесозаготовительной техники в России, строительство текстильно-швейного кластера в Киргизии", - сказал он.

По его словам, одной из ключевых задач и точек роста становится повышение промышленного потенциала экономик стран ЕАЭС. Сейчас в союзе уже реализуются проекты в авиастроении, автомобилестроении и машиностроении, радио- и микроэлектронике, металлургии, химической и легкой промышленности. Их общая стоимость - более $270 млрд. По данным Евразийской экономической комиссии, на этапе строительства находятся 64 проекта, полностью реализованы 94 проекта.

"ЕАЭС обладает преимуществом в производстве многих товаров, в том числе турбореактивных двигателей, сельскохозяйственных машин, различной бытовой техники, электрических проводников, товаров текстильной промышленности. Одной из сфер, где имеется большой потенциал для кооперации, является производство электрических транспортных средств", - отметил Вольвач.

Ранее сообщалось, что совместные кооперационные проекты смогут быть реализованы за счет льготного кредитования из бюджета ЕАЭС. На эти цели будет ежегодно выделяться 10% взимаемых ЕАЭС антидемпинговых, штрафных и компенсационных пошлин. Войти в программу смогут проекты, в которых задействованы представители не менее трех стран ЕАЭС.

"Партнеры по ЕАЭС уже поддержали предложенный нами приоритет - применять инструмент исключительно для развития высокотехнологичным отраслей, поддерживать ежегодно до 10 проектов (стоимостью 16-17 млрд рублей), благодаря которым будут расти взаимная торговля, развиваются инвестиции", - сказал замминистра.