АКРА сообщило об увеличении выручки 50 крупнейших нефинансовых компаний в 2022 году на 4%

Как отмечает рейтинговое агентство, в структуре выручки основная доля приходится на нефтегазовую отрасль

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Рост выручки 50 крупнейших публичных нефинансовых компаний в 2022 году сохранился, показатель увеличился на 4% и достиг 66 трлн руб. Это говорит об устойчивости экономики РФ в условиях санкционного давления, сообщается в материалах рейтингового агентства АКРА.

"На фоне обострившейся геополитической обстановки 2022 год для многих отраслей российской экономики выдался сложным. Однако государству удалось смягчить негативный эффект от санкционного давления. Одним из индикаторов устойчивости экономики можно рассматривать сохранение роста выручки 50 крупнейших публичных нефинансовых компаний (далее - топ-50). В 2022 году показатель увеличился на 4% и достиг 66 трлн руб.", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, в структуре выручки основная доля приходится на нефтегазовые компании - в общей выручке топ-50 она стабильно превышает 50%. На металлургию и добычу - вторую по размеру отрасль в топ-50 - приходится порядка 11-13%. Единственным изменением в 2012-2022 годах с точки зрения отраслевой структуры топ-50 АКРА отмечает снижение доли отрасли транспорта при росте доли отрасли розничной торговли.

АКРА добавляет, что рост выручки компаний топ-50 с 2012 года в целом обгонял динамику ВВП, что, по мнению аналитиков, определенным образом свидетельствовало о повышении концентрации российской экономики на крупнейшем бизнесе. "С 2019 года показатель стабилизировался в диапазоне 42-49%; по итогам 2022 года он составил 44% против 48% в 2021 году. Тенденция к консолидации сохраняется во многих секторах экономики, в связи с чем АКРА предполагает, что в 2023-2025 годах этот показатель может вновь приблизиться к уровню 50%", - отметили аналитики.

Долговая нагрузка топ-50

По данным АКРА, несмотря на сложный 2022 год, топ-50 удалось удержать свою долговую нагрузку на комфортном уровне как по всей выборке (отношение долга к EBITDA по итогам 2022 - 1,5x), так и в разрезе отдельных отраслей. В рамках своих прогнозов агентство не ожидает существенного ухудшения долговых метрик топ-50 в 2023-2025 годах.

"Продолжительный тренд на рост доли крупнейших российских компаний в своих отраслях позволил им сформировать устойчивое финансовое положение, благодаря чему они смогли сохранить высокие темпы роста выручки и низкую долговую нагрузку в турбулентные 2020-2022 годы", - отмечают аналитики.

Под публичными нефинансовыми компаниями АКРА понимает организации нефинансового сектора, чья отчетность находится в открытом доступе, а также те организации, которые перестали публиковать свою отчетность с 2022 года, однако, как отмечает АКРА, у агентства есть достаточная информация для учета их финансовых показателей. По итогам 2022 года в топ-50 вошли 8 нефтегазовых компаний, 11 металлургических, по 6 компаний розничной торговли и электроэнергетики и 3 транспортные компании. Помимо этого, 16 компаний попали в категорию "Прочее".