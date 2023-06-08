Венесуэльская авиакомпания запустит прямые рейсы между Гаваной и Москвой

Стоимость билета в зависимости от класса и количества багажа начинается от $3 886

КАРАКАС, 8 июня. /ТАСС/. Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa с 16 июня открывает регулярные прямые пассажирские рейсы между Гаваной и Москвой.

"Первый вылет из кубинской столицы состоится в 23:00 по местному времени (06:00 мск 17 июня - прим. ТАСС), прилет в Москву (17 июня) запланирован на 18:30 мск, вылет из Москвы в Гавану - на 21:30 мск", - говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Conviasa не уточняет частоту полетов по этому маршруту. Стоимость билета в зависимости от класса и количества багажа начинается от $3 886.

C середины 2021 года Conviasa выполняет прямые пассажирские авиарейсы между Каракасом и Москвой один раз в две недели.