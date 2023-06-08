Средний чек на туры по России и за рубеж в летний сезон вырос на 30%

Средняя цена на этот период составила 94,2 тыс. рублей, говорится в исследовании IT-компании "Эвотор"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Средний чек для россиян на туры по стране и за рубеж на лето вырос почти на треть, до 94,2 тыс. рублей - максимален он в мае у столичных турагентств, а наибольший рост цен на туры в тот же период зафиксирован в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Эти результаты отражены в исследовании IT-компании "Эвотор", финтех-компании ЮMoney и сервиса "Суточно.ру" (есть в распоряжении ТАСС).

В исследовании сравнивались покупки туров в мае 2023 и 2022 годов. Так, "Эвотор" подсчитал, что средний чек на летний сезон составил 94,2 тыс. рублей. У турагентств в Москве он достиг 146,3 тыс. рублей (рост на 19%), а в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 139,8 тыс. рублей. В регионе зафиксировали самый большой рост стоимости туров - на 82%. В то же время по цене купленных туров жители ХМАО оказались на втором месте после москвичей. Третье место по среднему чеку заняла Тюменская область - 124,7 тыс. рублей (рост цен на 35%).

В Нижегородской области рост цен на туры составил 49%, в Санкт-Петербурге - на 40%, в Челябинской области - на 31%. Меньше всего средная стоимость туров поднялась в Краснодарском крае - всего на 2%, до 78,9 тыс. рублей.

В мае также вернулся спрос на поездки в южные регионы России и на услуги мини-отелей, отметил старший аналитик "Эвотора" Николай Новиков. "Средняя выручка гостиниц Ростовской области выросла на 69%, Краснодарского края - на 53%, Крыма - на 47%, Ставропольского края - на 33%. В Санкт-Петербурге средняя выручка мини-отелей выросла на 10%, а средние обороты столичных мини-гостиниц снизились на 15%", - сказал эксперт. В целом в мае средняя выручка мини-гостиниц в России увеличилась на 10% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

ЮKassa (принадлежит ЮMoney), в свою очередь, подсчитала, что в мае обороты турагентств увеличились в 2,3 раза, а количество заказов у них выросла в 2,1 раза. Основная доля от общего оборота пришлась на городские туры выходного дня.

Цены на посуточную аренду

"Суточно.ру" - сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха - выяснил, что в мае на 30% вырос спрос на посуточную аренду. "В целом по России средняя стоимость аренды составила 3 760 рублей за сутки. За год цена выросла на 6%", - рассказали аналитики. Основатель и гендиректор сервиса Юрий Кузнецов пояснил, что это связано с невысокими ценами на съем, так как квартиры и студии дешевле номеров в гостиницах на 30-50%.

Бронируют жилье чаще всего в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Наиболее дорогое жилье в мае было в Зеленоградске - городе-курорте в Калининградской области (5,3 тыс. рублей за сутки).