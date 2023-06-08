РБК узнала об ослаблении Центробанком контроля за нетипичными операциями бизнеса

В Росфинмониторинге изданию уточнили, что банки смогли настроить системы финансового мониторинга на выявление подозрительных операций с учетом изменения их направленности и характера

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Банк России стал реже оценивать нетипичные внешнеторговые операции отечественного бизнеса как попытки обналичивания или вывода средств за границу. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский газете РБК.

"Мы понимаем, для чего это делается в текущих условиях: для того чтобы обойти ограничения, которые нам искусственно навязываются извне. Такие сложные платежные схемы завязаны на выстраивании новых логистических цепочек, чтобы обеспечить импорт необходимых товаров. В этой части мы наши "фильтры" немного ослабили", - сказал он изданию.

Ясинский отметил, что до санкций почти все изменения платежных цепочек расценивались в качестве подозрительных операций, однако сейчас это не так.

В Росфинмониторинге изданию подтвердили эту тенденцию. Как сообщает РБК, в ведомстве считают, что банки смогли настроить системы финансового мониторинга на выявление подозрительных операций с учетом изменения их направленности и характера. "Подтверждением этому служит системное информирование банков, осуществляющих межстрановые переводы о сомнительных операциях своих клиентов", - отметил изданию представитель Росфинмониторинга.