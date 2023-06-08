"Белаз" увеличил долю деталей из России и Белоруссии до 85-90%

Генеральный директор компании Сергей Никифорович подчеркнул, что работы по импортозамещению на предприятии проводятся постоянно

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 8 июня. /ТАСС/. Компания "Белаз" увеличила долю комплектующих из России и Белоруссии при производстве собственной продукции до 85-90%. При этом импортные детали поставляются из дружественных стран, сообщил ТАСС генеральный директор "Белаза" Сергей Никифорович на форуме "Уголь России и майнинг" в Новокузнецке.

"Работы по импортозамещению проводятся постоянно, то есть Россия и Белоруссия. В некоторых случаях порядка 10-15% - это импортные комплектующие, поставляемые и производимые в дружественных России и Белоруссии странах", - сказал Никифорович.

По его словам, планируется еще увеличить долю комплектующих из России и Белоруссии. "Активно привлекаем частные производственные компании, согласуем с ними технические условия, помогаем им разработать их продукт под комплектацию наших самосвалов", - добавил гендиректор компании.

Ранее на полях форума "Уголь России и майнинг" было подписано соглашение с угольной компанией "Кузбассразрезуголь" о поставке 20 единиц 220-тонных самосвалов "Белаз-75304" новой модели с дизельным двигателем российского производства от "Коломенского завода". Это первая поставка таких самосвалов для российской компании. Отмечается, что "Белаз-75304" на 99% состоит из комплектующих производства предприятий Белоруссии и России.

ОАО "Белаз" - управляющая компания "Белаз-холдинга", один из крупнейших в мире производителей карьерных самосвалов, занимает порядка 30% мирового рынка. Она также выпускает и другое оборудование для горнодобывающей и строительной отраслей. Предприятие расположено в Жодино Минской области.