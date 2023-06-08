8 июня, 02:44

Эксперт: в России нет недостатка комплектующих для производства серверного оборудования

Директор компании Shvacher Андрей Лемеха отметил, что на отечественном рынке наблюдается положительная тенденция

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Российские производители серверного оборудования в условиях санкций не испытывают нехватки комплектующих для работы, заявил на проходящем во Владивостоке Восточном цифровом форуме Russky MeetUp & Digital Region исполнительный директор компании - участника этого рынка Shvacher Андрей Лемеха.

"Сейчас тенденция на российском рынке положительная, дефицита микроэлектроники для производства компьютеров, систем хранения данных, серверного оборудования нет. Мы справляемся со всем текущим объемом. Компаний, которые производят на рынке соответствующие решения, достаточно много", - цитирует представителя рынка пресс-служба правительства Приморья.

Четвертый Восточный цифровой форум начал работу на острове Русском в Приморье в четверг, 8 июня. В течение трех дней его участники обсудят вопросы развития искусственного интеллекта, кибербезопасности и меры государственной поддержки ИТ-отрасли. 

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