В Китае заявили, что обладают возможностями для предотвращения финансовых рисков

Глава Национального управления финансового регулирования Ли Юньцзэ добавил, что финансовая сфера в стране функционирует стабильно и ожидается сохранение позитивных тенденций в экономике

ШАНХАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Китай будет заблаговременно выявлять системные финансовые риски и располагает возможностями для их предотвращения. Об этом заявил глава Национального управления финансового регулирования Ли Юньцзэ, выступивший на открывшемся в четверг финансовом форуме "Луцзяцзуй" в Шанхае.

"Недавно в мировой банковской сфере были отмечены риски. Несмотря на то, что они напрямую оказали небольшое влияние на Китай, это стало предупреждением", - сообщил чиновник, добавив, что власти намерены на основе ответственного подхода заранее выявлять и ликвидировать возникающие угрозы.

По его словам, КНР будет совершенствовать свои механизмы предотвращения рисков. Ли Юньцзэ также выразил уверенность в сохранении позитивных тенденций в экономике. "В настоящее время финансовая сфера в Китае функционирует в целом стабильно. Исходя из общего показателя рисков, у нас есть все условия, уверенность и возможности для предотвращения системных финансовых рисков", - указал он.

Чиновник также подтвердил, что его страна продолжит идти по пути открытости в области финансов. "Открытость внешнему миру на протяжении длительного времени лежала в основе государственной политики. Открытость финансовой сферы будет только расти", - подчеркнул он.