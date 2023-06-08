Астраханский завод увеличит в три раза объемы выпуска геосинтетики в 2024 году

По словам гендиректора ООО "Гекса-Лотос" Александра Кочеткова, сумма инвестиций от запланированных в бизнес-плане уже превышена в два раза до 500 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Резидент астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" завод по изготовлению геосинтетических материалов ООО "Гекса-Лотос" в связи с высоким спросом в 2024 году намерен в три раза нарастить объемы выпуска производимой продукции до 500 тонн в месяц. Об этом сообщил ТАСС в четверг гендиректор предприятия Александр Кочетков.

"Последние три года мы ведем активный производственный процесс в круглосуточном режиме, так как востребованность у продукции очень высокая - все, что мы производим, продано еще до выпуска. В основном продукцию поставляем на территорию России - от Дальнего Востока до Калининграда, на экспорт идет небольшой объем, основным партнером выступает Казахстан. На данный момент у нас работает 150 человек, производительность завода 150 тонн в месяц. Динамика исключительно положительная, мощностей не хватает, сейчас ставим третий цех - для увеличения объемов в 2024 году до 500 тонн в месяц", - сообщил Кочетков, уточнив, что сумма инвестиций от запланированных в бизнес-плане резидента уже превышена в два раза до 500 млн рублей.

ООО "Гекса-Лотос" основана группой компаний "Гекса", которая включает также два производственных филиала - в Торопецком районе Тверской области и в городе Дубна Московской области. Выпускаемая продукция применяется при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог общего пользования, а также в сельском хозяйстве. Статус резидента ОЭЗ "Лотос" компания получила в 2017 году, в настоящее время под Астраханью введены две очереди завода.

По его словам, возрастание мощностей потребует также двукратного увеличения штатной численности сотрудников. Сейчас в группе компаний "Гекса" налажена развитая система сбыта, создан инжиниринговый центр технической поддержки, который помогает проектировщикам с применением выпускаемой геосинтетики. В настоящий момент на предприятии строится третья очередь завода, ведутся переговоры о поставках необходимого оборудования.

"Порядка 30 станков к нам приедет в ближайшие два месяца с нашего производства в Тверской области. На данном этапе предоплачена очередная партия оборудования из Китая, на сумму порядка 60 млн рублей, которая придет к четвертому кварталу текущего года. Для оснащения третьей очереди проводим переговоры с китайскими коллегами о поставках на сумму свыше 60 млн рублей. При этом основное сырье производимой продукции отечественного производства, используемые добавки на 90% также российские", - добавил Кочетков.

ОЭЗ "Лотос" создана в Наримановском районе Астраханской области постановлением правительства РФ для формирования крупномасштабного судостроительного кластера, развития высокотехнологичных отраслей промышленности, производства новых видов продукции и услуг, имеющих высокую добавленную стоимость. На сегодняшний день резидентами ОЭЗ "Лотос" являются компании из России, Ирана и других стран с общим объемом заявленных инвестиций более 27 млрд рублей.