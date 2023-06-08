В Мариуполе за год открылись около 600 торговых предприятий

Также начали работу 56 точек общественного питания

ДОНЕЦК, 8 июня. /ТАСС/. Около 600 предприятий в сфере торговли и около 60 точек общественного питания открылись за год в Мариуполе в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в четверг.

"[Открылись] предприятия торговли - 597, общественного питания - 56, разного вида услуги населению - 88", - отметили там, уточнив, что эти компании были открыты за минувший год после освобождения города.

Всего в Мариуполе зарегистрировано 1,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и около 1 тыс. юрлиц, больше половины из которых составляют предприятия розничной торговли.

Мариуполь - самый большой город на побережье Азовского моря, один из ключевых центров металлургии Донбасса и крупный морской порт. 21 апреля 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину об освобождении города. 20 мая того же года российские военные полностью освободили территорию завода "Азовсталь", на котором оставались заблокированными остатки украинской группировки в Мариуполе.