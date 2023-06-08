Президент НБР: новый миропорядок нужно основывать на широком использовании местных валют

По мнению Дилмы Руссефф, из-за доминирования одной валюты деньги развивающихся стран не могут быть полностью конвертируемыми

ШАНХАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Новый мировой порядок должен быть основан на более широком использовании местных валют в международной торговле, для этого необходимо разработать больше финансовых инструментов. Такое мнение высказала в четверг президент созданного странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф, выступившая на открытии финансового форума "Луцзяцзуй" в Шанхае.

"Протекционизм, односторонние санкции и нарушение цепочек поставок ускоряют процесс разрушения старого порядка", - сказала она, добавив, что санкции, установление торговых барьеров и закрытие доступа к технологиям также повышает риск инфляции в развитых странах. В свою очередь развивающиеся страны, указала президент НБР, выступают против насильственного возвращения капитала в развитые страны.

"Новый многополярный мировой порядок должен быть основан на более широком использовании местных валют", - считает Руссефф.

В условиях преобладания одной валюты при нынешнем порядке валюты развивающихся стран не могут быть полностью конвертируемыми, констатировала президент НБР. "И эти развивающиеся экономики всегда уязвимы перед негативным влиянием изменений в монетарной политике развитых стран", - отметила Руссефф.

Впрочем, полагает она, за последние 20 лет наблюдается рост использования местных валют в мировой торговле. По ее словам, в 2022 году порядка 25% расчетов осуществлялось в местных валютах, а за год до этого показатель составлял всего 7%. "Это говорит о том, что нам необходимо разрабатывать больше финансовых инструментов для диверсификации и более широкого использования местных валют. Такие меры позволят поставить под контроль риски, связанные с валютными обменами", - считает она.

14-й финансовый форум "Луцзяцзуй" проходит в Шанхае 8-9 июня. Участие в нем традиционно принимают китайские официальные лица высокого уровня, руководство Шанхая, а также представители местного и зарубежного бизнес-сообществ.