В Казахстане опровергли информацию об ограничении работы банков по платежам в рублях

Со стороны правительства никаких установок на этот счет не было, подчеркнул вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана не ограничивали работу банковского сектора, касающуюся переводов в рублях, банки сами определяют критерии работы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

"В целом есть такое понятие как KYC (англ. know your customer - прим. ТАСС) - "знай своего клиента". Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими, - это непосредственно работа самих банков. То есть каждый банк сам определяет. Со стороны правительства никаких установок не было", - сказал Жамаубаев, отвечая на вопрос ТАСС о возможных трудностях российских бизнесменов при переводах в рублях через казахстанские банки.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что российские бизнесмены стали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях.

В апреле председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова сообщала, что власти республики принимают все необходимые меры, чтобы избежать риска наложения вторичных санкций на финансовый сектор. По ее словам, все банки и финансовые организации Казахстана существенно усилили процедуры для соблюдения западных санкций. Глава агентства отметила, что Казахстан также соблюдает меры, чтобы его банковская система не использовалась для обхода санкций во время каких-либо торговых операций.