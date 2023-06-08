Агропромышленный парк на Сахалине может начать работу в ноябре 2023 года

Первыми объектами парка, запущенными в эксплуатацию, станут оптово-распределительный центр и овощехранилище

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Первые объекты агропромышленного парка на Сахалине введут в эксплуатацию в ноябре этого года, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"Уже в ноябре в эксплуатацию планируется ввести оптово-распределительный центр и овощехранилище. Производственный корпус запустят в начале следующего года", - рассказали в пресс-службе правительства региона. Оптово-распределительный центр по хранению продукции будет иметь мощность в 15 тыс. тонн, а овощехранилище рассчитано на 1 тыс. тонн.

По информации областных властей, губернатор региона Валерий Лимаренко посетил строительную площадку. "Агропромышленный парк станет крупным логистическим центром с высокотехнологичной инфраструктурой для хранения продовольствия и переработки сельскохозпродукции. Благодаря этому объекту на столах сахалинцев и курильчан круглый год будут свежие островные продукты - мы увеличим переработку местной продукции, сократим потери при хранении овощей. Кроме того, запуск агропарка даст региону 700 новых рабочих мест", - приводятся в сообщении слова главы региона. Лимаренко подчеркнул, что приоритет при трудоустройстве будет отдаваться островным специалистам.

Уже возведены силовые каркасы зданий, выполнен настил кровли, приступили к обустройству внутренних инженерных сетей. Подготавливаются полы, на которых будет монтироваться оборудование. После завершения строительства зданий начнется установка оборудования. Все необходимая аппаратура и комплектующие, в том числе импортные, уже закуплены и находятся на территории России.

Вторая очередь агропарка предполагает создание торгово-выставочного комплекса с зоной торговли, фудкортом, площадкой для гастрономических фестивалей, выставок и ярмарок.

Агропромышленный парк позволит решить одну из главных проблем островного сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли - нехватку складских мощностей для хранения продовольствия. Значительная часть существующих помещений не отвечает современным стандартам. В результате продукция портится, появляется необходимость завозить овощи с материка. Так, в новом овощехранилище будет соблюдаться температурный режим 0-5 градусов, что позволит увеличить срок хранения овощей с 5-6 до 9 месяцев.