Город Санья на Хайнане будет поощрять развитие финансового сектора премиями до $7 млн

Премии будут предоставлять и финансовым институтам, которые осуществляют успешную эмиссию ценных бумаг

ХАЙКОУ /Китай/, 8 июня. /ТАСС/. Власти города Санья на острове Хайнань будут поощрять развитие сферы финансов путем предоставления премий в размере до 50 млн юаней ($7 млн по текущему курсу) перспективным компаниям, приходящим на местный рынок путем создания новых дочерних структур. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее сведениям, соответствующая мера прописана в недавно утвержденном правительственном документе о стимулировании развития финансового сектора Санья. Главная цель - создать более благоприятные условия в соответствии с Генеральной программой о создании Хайнаньского порта свободной торговли (опубликована 1 июня 2020 года).

Новые меры, как отмечается, будут реализованы в соответствии со стратегией Народного банка Китая (центробанк), с учетом правовых норм реформирования финансового сектора, одобренных комитетом по контролю над страховой и банковской сферой Банка Китая (один из ведущих государственных коммерческих банков страны), Комитетом по контролю над ценными бумагами и Государственным управлением валютного контроля КНР.

В документе также говорится о предоставлении премий финансовым институтам, осуществляющим успешную эмиссию ценных бумаг. Предполагается, что благодаря подобной политике сфера финансов города станет более диверсифицированной, повысится качество услуг, которые она предоставляет бизнесу. Одновременно планируется внедрять новые инновационные продукты, способные активизировать экономику города.

Меры вступают в силу с 1 июля и будут действовать до 31 декабря 2025 года. Они распространяются на компании, которые удовлетворяют правительственным критериям и зарегистрировали свою деятельность в Санье в течение 2023 года.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивают сфера услуг и современное сельское хозяйства. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний.