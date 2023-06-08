В России производство слабоалкогольных напитков в январе - мае выросло почти на четверть

По данным Росалкогольрегулирования, оно составило 7,5 млн дал

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Производство слабоалкогольной продукции в России в январе - мае 2023 года выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,5 млн дал, следует из данных Росалкогольрегулирования.

Слабоалкогольная продукция занимает по объему выпуска за отчетный период третье место после водки (27,2 млн дал) и виноградного вина (11,4 млн дал), производство которых с января по май снизилось на 9,9% и 0,7% соответственно. В январе - мае на 15,5% выросло производство ликеро-водочных изделий с крепостью более 25%, до 5,2 млн дал. Выпуск плодовой алкогольной продукции увеличился на 11,7%, до 4,4 млн дал, игристых вин - на 1,4%, до 4 млн дал.

Значительнее всего за отчетный период снизилось производство ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% - на 98,5%, до 8,2 тыс. дал, и виноградосодержащих напитков без этилового спирта - на 87,3%, до 153,2 тыс. дал. Выпуск виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом снизился на 31,9%, до 20,5 тыс. дал, ликерных вин - на 23,2%, до 357,2 тыс. дал, коньяков - на 11,7%, до 3,1 млн дал.

В целом производство алкогольной продукции в России в январе - мае снизилось на 2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 66,3 млн дал. В данных Росалкогольрегулирования не отражены сведения о выпуске пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.