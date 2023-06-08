Около 9 тыс. рабочих мест создали резиденты подмосковных особых экономических зон

Всего на этих площадках свою деятельность ведут более 200 компаний-резидентов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Почти 9 тыс. рабочих мест создали компании, являющиеся резидентами пяти особых экономических зон (ОЭЗ) Московской области. Об этом в четверг сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Особые экономические зоны для экономики Подмосковья имеют важное значение: они способствуют развитию инфраструктуры, помогают привлекать инвестиции, содействуют трудоустройству населения и увеличению доходов региона. Рабочие места в этих зонах создаются теми, кто в них инвестирует: это и иностранные, и отечественные компании. Сегодня на территории региона работают пять ОЭЗ, которые за время своей деятельности создали 8 970 рабочих мест, из них свыше 600 только за первый квартал 2023 года", - сказала она.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, в регионе работают три ОЭЗ промышленно-производственного типа: "Кашира", "Максимиха" и "Ступино Квадрат", а также две ОЭЗ технико-внедренческого типа: "Исток" и "Дубна". Всего на этих площадках свою деятельность ведут более 200 компаний-резидентов.

Отмечается, что статус резидента ОЭЗ дает инвесторам право на получение льгот и преференций. Например, таких, как действующая определенное время нулевая ставка налога на имущество, землю и транспортный налог. Кроме того, резидент получает таможенные льготы и льготную ставку налога на прибыль.