Почти половина опрошенных россиян готова потратить на отпуск не менее 100 тыс. рублей

Согласно исследованию "Альфастрахования", 19% респондентов готовы вложить в отдых внутри страны от 50 до 80 тыс. рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян готовы потратить на отпуск не менее 100 тыс. руб., такие данные приводит в своем исследовании "Альфастрахование" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"На отдых в России участники исследования в большинстве своем планируют потратить от 100 до 150 тыс. рублей. Так ответили 47,5%. Вполне бюджетно - от 50 до 80 тыс. - думают вложить в отдых внутри страны 19% респондентов. Еще 12% намерены ограничиться суммой от 80 до 100 тыс. руб. 12,5% готовы на серьезные вложения от 150 до 300 тыс., а еще 4% - даже больше 300 тыс.", - отмечают эксперты "Альфастрахования".

При этом абсолютное большинство участников исследования - почти 80% - отметили, что в этом году потратят на отпуск за границей больше, чем в прошлом. Для 23,2% россиян увеличение суммы будет незначительным. Для 19,6% оно составит не более 10%, для 19% не превысит 20%-ный порог. Почти 5% отметили, что траты на отпуск за рубежом вырастут в половину. Также 46% респондентов, планирующих отпуск за границей, уверены, что в случае, если поездка сорвется, деньги за нее они вернут частично, а 38% - полностью.

Для каждого третьего планируемые затраты на внутренний туризм в этом году незначительно выше, чем были в прошлом. На 10% увеличили траты 18% ответивших на вопросы анкеты, еще столько же - на 20%. Для 11% траты сохранятся на прежнем уровне. Почти половина - 47,5% думают, что смогут полностью вернуть деньги за поездку, если она отменится по каким-то причинам, 37% уверены, что получат частичное возмещение.

В исследовании приняли участие 1 395 человек, из них 56,3% - мужчины. Почти половина опрошенных - в возрасте от 31 до 40 лет. Респонденты проживают в Москве (12%), Санкт-Петербурге (9,7%), Новосибирске (9%), Самаре (8,8%), Екатеринбурге (8,7%) и других крупных городах.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, запланированный россиянами бюджет на летний отдых в расчете на одного человека достиг максимума с 2012 года и составил 53 923 рубля. За последний год сумма выросла на 20% против 45 089 рублей в 2022 году. Последние три года показатель растет, прирост к 2021 году составил 35% - тогда россияне планировали потратить на одного человека 40 022 рубля.