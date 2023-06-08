ЦБ Индии сохранил ключевую ставку на уровне 6,5%

В регуляторе отметили, что ожидают инфляцию по итогам года на уровне 5,1%

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /ТАСС/. Центробанк Индии принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,5%, инфляция по итогам года ожидается на уровне 5,1%. Об этом в четверг заявил глава индийского ЦБ Шактиканта Дас.

"Индийская экономика и финансовый сектор на фоне беспрецедентной турбулентности в мире отличаются своей устойчивостью и динамичностью. В это непростое время ЦБ продолжает фокусироваться на сохранении ценовой и финансовой стабильности, гарантируя приток финансовых ресурсов во все секторы экономики. Принимая во внимание макроэкономическую ситуацию и прогноз, комитет единогласно решил оставить ключевую ставку неизменной на уровне 6,5%", - заявил Дас, представляя результаты заседания комитета по денежно-кредитной политике ЦБ.

По его словам, ЦБ также ожидает, что ВВП страны в 2023-2024 финансовому году (заканчивается 31 марта 2024 года) вырастет на 6,5%. В частности, в I квартале ожидается рост на 8%, во II на 6,5%, в III на 6% и в IV на 5,7%.

Говоря об инфляции, Дас отметил, что она замедлилась в марте-апреле до 4,7% - это самое низкое значение с ноября 2021 года. В течение года рост потребительских ценностей ожидается на уровне 5,1%. Глава ЦБ добавил, что инфляция по-прежнему выше целевого показателя в 4%, и Резервный банк Индии добивается ее возвращения на этот уровень.