Tele2 фиксирует снижение мошенничества на сетях операторов с антифрод-системами в 10 раз

В компании отметили, что в трафике малых операторов фиксируется особенно большое количество фродовых вызовов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мошеннический трафик (фрод) у операторов, которые подключили себе решение по противодействию вызовам с подменой номеров, сократилось в 10 раз. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сотового оператора Tele2.

"Tele2, российский оператор мобильной связи, сообщает о 10-кратном сокращении фродового трафика у операторов, которые подключили решение по противодействию вызовам с подменой номеров. Это доказывает реальный и быстрый эффект по очистке трафика при присоединении к антифрод-платформе", - рассказали в пресс-службе.

В компании отметили, что в трафике малых операторов фиксируется особенно большое количество фродовых вызовов. Tele2 подключает MVNO-партнеров к своей системе верификации трафика. Однако, уже в первые сутки после запуска решения на их сетях под блокировку попадает около 13% трафика.

По словам руководителя службы противодействия телекоммуникационному мошенничеству Tele2 Жанны Бурцевой, в последние годы операторы продвинулись в решении проблемы звонков с подменой номера - интегрировали антифрод-платформы и присоединились к системе верификации вызовов Роскомнадзора. "Важно, чтобы верификация вызовов охватила весь рынок - следует закрыть каналы пропуска фродового трафика, который идет через операторов, не использующих верификацию. Тогда проблема будет окончательно решена", - заключила она.