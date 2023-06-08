Около €3 млрд европейских инвесторов заблокировали на российском фондовом рынке

По данным Forbes, блокировка произошла в ответ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении НРД, исполняя европейские санкции после начала СВО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объем средств европейских депозитариев, заблокированных на счетах в российском НРД (Национальном расчетном депозитарии), оценивается примерно в €3 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчетности международных депозитариев Euroclear и Clearstream.

Издание отметило, что блокировка произошла в ответ на ограничения, которые Euroclear и Clearstream ввели в отношении НРД, исполняя европейские санкции после начала спецоперации России на Украине. "В отчете Euroclear за прошлый год указано, что до введения санкций в отношении НРД в российском депозитарии была размещена сумма в рублях, эквивалентная €30,5 млн. При этом на счетах типа "И", как следует из отчета, у Euroclear оказалось 28,9 млрд рублей, на счетах типа "С" - 188,5 млрд рублей. На эти счета зачисляются средства нерезидентов в НРД. По курсу на 31 декабря прошлого года общая сумма заблокированных в России средств эквивалентна €2,9 млрд", - пишет Forbes.

При этом, у люксембургского депозитария Clearstream активов в России было гораздо меньше. В консолидированной отчетности отмечается, что на счетах в НРД было €134 млн, но в 2022 году эти деньги были полностью списаны, уточняет издание.

Так, суммарно у европейских депозитариев в России могло храниться около €3 млрд, заключает Forbes. Оба депозитария не стали комментировать эти данные.

Ранее ЦБ оценил объем заблокированных за рубежом иностранных бумаг, принадлежащих резидентам РФ, в 5,7 трлн рублей, из них свыше 20% принадлежит российским розничным инвесторам.