В Запорожской области планируют в полном объеме запустить промышленность до конца года

Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко сообщил, что сейчас запустили 122 промышленных предприятия

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Все 100% промышленных предприятий, как ожидается, будут запущены до конца года в Запорожской области, заявил в четверг вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.

"Мы запустили на сегодняшний день 122 промышленных предприятия. В планах - до [конца] 2023 года запустить все 100% промышленных предприятий", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Всего, по словам Козенко, необходимо запустить 250 предприятий. "На них будут работать свыше 10 тыс. человек. Сейчас это пока 7 тыс. человек", - отметил зампред правительства области.

На тех предприятиях, которые по той или иной причине были брошены, правительством вводится временная администрация, рассказал Козенко. "То есть фактически эти предприятия переходят в государственную собственность, и мы находим инвестора, которому мы передаем [предприятие] в управление с последующей передачей в аренду этого имущества", - объяснил вице-премьер региона и добавил, что это достаточно эффективный способ сохранения и вовлечения имущества в хозяйственный оборот.

Он подчеркнул: "Это большой объем инвестиций, и мы уже на Петербургском международном экономическом форуме подпишем ряд соглашений с инвесторами о взаимном обязательстве, для инвесторов - вкладывать денежные средства, ну а для государства - всецело поддерживать".