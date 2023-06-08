Губернатор Магаданской области заявил, что бюджет региона станет профицитным к 2028 году

Уровень государственного долга снизится до 2,1 млрд рублей, заявил Сергей Носов

ТАСС, 8 июня. Бюджет Магаданской области за ближайшие пять лет станет профицитным, а уровень государственного долга в регионе снизится до 2,1 млрд рублей. Об этом в четверг заявил перед областными парламентариями губернатор Колымы Сергей Носов в ходе ежегодного отчета о деятельности местного правительства, сообщает пресс-служба думы.

"Решающим станет 2028 год, когда уровень профицита бюджета станет больше госдолга, а государственный долг снизится и выйдет на цифру 2,1 млрд рублей. Все эти расчеты показывают, что инвестиции в социальную инфраструктуру оправданы, необходимы, реально окупаемы и возвращаемы через рост доходов областного бюджета. Мы совместно приняли правильное решение в изменении концепции работы и жизни на Колыме: пора перейти от синдрома отложенной жизни к высокому качеству жизни", - приводит пресс-служба думы слова главы региона. Он отметил, что движение к снижению долга и дефицита бюджета начнется с 2024 года.

По информации пресс-службы парламента, председатель Магаданской областной думы Сергей Абрамов отметил, что впервые в ходе отчета был представлен образ будущего Колымы.

"В 2022 году Магаданская область, несмотря на пандемию, геополитические вызовы и внешнеэкономическое давление на нашу страну, сохранила стабильное функционирование экономики и социальной сферы. Грамотная политика регионального правительства, конструктивное взаимодействие с заксобранием позволили оперативно регулировать все направления социально-экономического развития территории, решать транспортно-логистические задачи, использовать различные механизмы для своевременной поддержки бизнеса, расширения пакета социальных гарантий землякам и повышения социальной защищенности семей с детьми, детей-сирот и граждан, которые нуждаются в нашей помощи и внимании", - цитирует пресс-служба Абрамова.

Он добавил, что среди ключевых приоритетов оставалась поддержка участников специальной военной операции на Украине, забота об их семьях. По словам Абрамова, все публичные обязательства, предусмотренные областным бюджетом в 2022 году, исполнены в полном объеме, в регионе развернуто масштабное строительство, продолжилась реализация национальных проектов, государственных и региональных программ.

Носов после отчета ответил на вопросы представителей фракций политических партий. Магаданская областная дума единогласно приняла отчет губернатора о деятельности правительства Колымы в 2022 году и решила консолидировать все политические силы для улучшения социально-экономической ситуации на территории.