Президент РСПП сообщил о желании более половины компаний активнее сотрудничать с ЕАЭС

Александр Шохин заявил, что 61% респондентов из порядка 200 российских организаций заинтересованы в развитии бизнеса на евразийском пространстве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Большинство опрошенных Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) компаний готовы расширить взаимодействие с партнерами из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в четверг в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил президент РСПП Александр Шохин.

"61% опрошенных из порядка 200 организаций заинтересованы в развитии бизнеса на евразийском пространстве. 88% компаний, уже ведущих бизнес с партнерами по ЕАЭС, готовы расширять сотрудничество", - заявил Шохин.

Как отметил президент РСПП, по данным проведенного объединением опроса, 74% российских компаний работают с предпринимателями из Казахстана, 68% - из Белоруссии, 49% - из Армении, 47% - из Киргизии. Речь идет о таких сферах как энергетика, транспорт, промышленное производство и сельское хозяйство.

Говоря о конкурентоспособности товаров из стран ЕАЭС, он упомянул исследование Всероссийской академии внешней торговли, согласно которому страны ЕАЭС, включая Россию, обладают сравнительными преимуществами в производстве товаров по 59 ключевым импортным позициям. Среди них устройства для труб, корпусов котлов, запчасти для тракторов и грузопассажирских автомобилей, мощные турбореактивные двигатели, легковые автомобили. Стоимостной объем импорта этих товаров в 2021 году составил $20,6 млрд.