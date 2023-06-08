Турецкая валюта обесценилась до рекордного уровня

Ее курс достиг отметки 23,4 лиры за доллар

АНКАРА, 8 июня. /ТАСС/. Турецкая лира в четверг утром обесценилась до исторического минимума, достигнув отметки в 23,4 лиры за один доллар, свидетельствуют данные торгов.

В среду вечером торги закрылись на уровне 23,3 лиры за доллар. В течение минувшего дня курс турецкой валюты достигал 23,5 лиры к доллару, отмечает в экономическом комментарии телеканал Haberturk.

Местные экономисты назвали среду самым плохим днем для турецкой лиры за последние 1,5 года, когда она за день обесценилась почти на 7,5%.

Турецкая валюта начала резкое падение в понедельник, 5 июня. Аналитики связывают это с тем, что Центробанк страны не проводит интервенции на рынке, к чему прибегал до президентских и парламентских выборов в мае. 12 мая, в последний день торгов на Стамбульской бирже до выборов, курс турецкой лиры составлял 19,6 к доллару. Тогда же оппозиционная пресса сообщала, что резервы Центробанка Турции истощены, однако власти опровергали эту информацию.