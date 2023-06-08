Жапаров заявил, что Киргизия использует гидроэнергетический потенциал лишь на 13%

Потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 840 млн тонн условного топлива в год, сообщил глава республики

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Киргизия обладает значительным потенциалом в гидроэнергетической сфере, однако использует его всего лишь на 13%. Об этом заявил в Астане во время международного форума "Астана" глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Гидроэнергетический потенциал 252 крупных и средних рек в Кыргызстане оценивается в более чем в 142 млрд кВт·ч электроэнергии, из которых на сегодня освоено порядка 13%. Потенциал возобновляемых источников энергии оценивается в 840 млн тонн условного топлива в год", - сказал он.

По его словам, в настоящее время мир переживает "непростой этап своего развития" и с учетом дефицита и высоких цен на энергоносители возобновляемые источники энергии "все больше и больше выходят на первый план".

Поэтому в республике сейчас активно проводится работа по "отбору водных объектов", на которых в перспективе возможна практическая реализация проектов строительства малых и средних гидроэлектростанций. "К 2050 году мы ставим цель достичь углеродной нейтральности в первую очередь благодаря использованию возобновляемых источников энергии", - напомнил Жапаров.

Он также призвал потенциальных инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии в Киргизии, в том числе "на принципах государственно-частного партнерства".

"Мы создаем надежную государственную систему преференций и приняли соответствующие меры для развития устойчивой энергетики", - подчеркнул президент.