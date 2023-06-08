В Москве производитель разработал новые модели скоростных лифтов

Новинки отличаются дизайном и габаритами - их высота достигает 2,2 м, и грузоподъемностью - одна из обновленных кабин сможет перевозить до 2 тыс. кг

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Московская компания, специализирующаяся на производстве лифтового оборудования, разработала и готовит к серийному производству обновленную версию скоростных лифтовых кабин. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Внешние факторы за последний год оказали серьезное влияние на строительную и лифтовую отрасль страны. Однако созданные комфортные условия для ведения бизнеса в столице помогли предприятиям не только сохранить свои позиции на рынке, но и диверсифицировать производство, увеличить объемы выпускаемой продукции. Например, предприятие "МЭЛ" по итогам 2022 года увеличило объемы производства в два раза, а также разработало две модели скоростных лифтов. Новинки отличаются дизайном и габаритами - их высота достигает 2,2 м, и грузоподъемностью - одна из обновленных кабин сможет перевозить до 2 тыс. кг. Панируется, что ежегодно будут выпускать более 500 единиц такой продукции", - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.

Отмечается, что завод стал первым в отрасли, кто запустил производство лифтов со скоростью 2,5 м в секунду, а также начал производство лифтов с более высокими техническими параметрами для объектов комфорт-класса.

В 2023 году в рамках МаИП компания начала строительство нового цеха, который позволит увеличить объем выпускаемой продукции в 1,5 раза и производить ежегодно до 4 тыс. подъемников. Также здесь откроется 85 дополнительных рабочих мест.

"Главным достижением компании в 2023 году стала разработка новых продуктов. Сегодня мы представляем наш новый современный бренд и новые модели лифтов, аналога которым на российском рынке еще нет. Дизайн лифтовых кабин комфорт- и бизнес-класса "Космос" и "Широта" разработан совместно с Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Идеи концепций навеяны природой России и космосом", - рассказал генеральный директор компании Руслан Родиков.