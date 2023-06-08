8 июня, 06:36,
обновлено 8 июня, 07:20

Россия и Оман подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

Информационное агентство Омана сообщило, что оно направлено на юридическую защиту инвесторов и будет способствовать увеличению товарооборота

ДУБАЙ, 8 июня. /ТАСС/. Султанат Оман и Россия подписали соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от налогообложения. Об этом в четверг сообщило Информационное агентство Омана.

Подписи под документом поставили заместитель министра финансов России Алексей Сазанов и глава Налогового управления Омана Сауд бен Насер аш-Шукайли. Как отмечает агентство, соглашение направлено на юридическую защиту инвесторов и будет способствовать увеличению товарооборота.

Проект соглашения между правительствами России и Омана об избежании двойного налогообложения был представлен в июле 2022 года премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ, в частности, предусматривает ставку налога на доходы по дивидендам 10% при условии владения 20% капитала компании в течение 365 дней, в остальных случаях ставка составит 15%. Кроме того, документ может освободить от налогообложения дивиденды и проценты, если они выплачиваются правительству, Центробанку или пенсионным фондам одной из стран. 

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