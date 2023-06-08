8 июня, 06:59

В Запорожской области планируют собрать в 2023 году 2-2,5 млн тонн зерновых

Заместитель генерального директора ГУП "Государственный зерновой оператор" Алексей Джуркин уточнил, что речь идет в том числе о яровых и озимых

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Запорожской области в 2023 году планируют собрать 2-2,5 млн тонн зерновых культур. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель генерального директора ГУП "Государственный зерновой оператор" (ГЗО) Алексей Джуркин.

"Прогнозируемый объем зерновых, в том числе и яровых, и озимых, которые будут собраны по территории, - 2-2,5 млн тонн. <...> Это в целом по Запорожской области", - сказал он.

ГУП ГЗО - это торгово-логистический оператор, учрежденный властями Запорожской области для поддержки местных аграриев, в частности выкупа урожая по стабильным ценам, а также содержания собственных сельскохозяйственных производств. 

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