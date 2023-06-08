Шольц заявил о заинтересованности Запада в экономическом росте и сотрудничестве с Китаем

Пекин не должен быть исключен из мировой торговли, считает канцлер ФРГ

РИМ, 8 июня. /ТАСС/. Запад заинтересован в росте китайской экономики и сотрудничестве с Пекином, который не должен быть исключен из мировой торговли, но в контексте мирового порядка, в котором все уважают международные правила. Об этом сказал в опубликованном в четверг интервью в газете Corriere della Sera канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"В интересах всех нас, чтобы китайская экономика продолжала рост и наращивалось благосостояние китайского населения <...>", - сказал Шольц. Он отметил, что "нужно гарантировать, чтобы отношения с КНР выстраивались в контексте мирового порядка и при том, что все стороны уважают международные правила".

Канцлер также подчеркнул, что одновременно необходимо обеспечить "диверсификацию экономических систем, чтобы сократить зависимость от цепочек поставок, экспорта и прямых инвестиций". "Особенно это касается минералов, полупроводников и батарей. Но я считаю, что мы не должны исключать Китай из мировой торговли", - сказал Шольц.