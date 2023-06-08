Глава МВФ заявила, что мировая экономика характеризуется неопределенностью и фрагментацией

По словам Кристалины Георгиевой, фрагментация может привести к убыткам в размере $7 трлн

АСТАНА, 8 июня. /ТАСС/. Мировая экономика характеризуется высокой неопределенностью, усиливается фрагментация, которая может привести к убыткам в размере $7 трлн. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в четверг на пленарной сессии международного форума "Астана".

"В момент неопределенности, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии [СOVID-19] <...>, в тот момент, когда растут показатели бедности и голода, мы все действуем совершенно немудрым образом, мы сейчас еще больше охлаждаем и так не очень горячую экономику <...>, мы позволяем фрагментирующим силам <...> наносить урон [экономике], не давать людям улучшить свои жизни и экономические показатели", - отметила Георгиева. Она также добавила, что "урон от фрагментации <...> может составить около 7% мирового ВВП, это $7 трлн потенциальных убытков".

Ранее Георгиева предупреждала, что мир в ближайшее время может расколоться на два враждебных лагеря, что будет опасно для всех, в том числе для Евросоюза. По словам главы МВФ, период мировой интеграции завершается и этот процесс сопровождается ростом инфляции и замедлением экономического роста.