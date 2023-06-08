В ВТБ заявили, что мошенники подделывают в мессенджерах аккаунты близких возможных жертв

По данным банка, с конца 2022 года активность в мессенджерах выросла на 12%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Мошенники начали подделывать в мессенджерах аккаунты знакомых и близких потенциальных жертв, выяснили в ВТБ.

"Схема выглядит уже знакомо для многих пользователей: в мессенджере поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых вам людей. От их лица злоумышленники могут написать сразу нескольким контактам своей жертвы с просьбой одолжить деньги. Информацию о подписчиках смотрят через открытые профили в соцсетях", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как пояснил вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов, клиенты банка сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами - "взаймы" или в "экстренных ситуациях".

"Похожие атаки используются много лет - тогда мошенники взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, рассказывали о кризисных ситуациях и срочно просили денег. Сегодня мошенники перешли в новый канал - мессенджеры. По данным ВТБ, с конца прошлого года активность там выросла на 12%", - отметил Чугунов, его слова приводятся в сообщении банка.